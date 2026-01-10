Casapulla, concluso importante intervento sulla rete idrica

Si è concluso con successo un complesso intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale di Casapulla, finalizzato all’eliminazione di una grossa falla su una tubazione principale che da tempo causava disservizi e cali di pressione.

L’operazione ha richiesto l’interruzione programmata dell’erogazione idrica dalle ore 10:00 alle ore 17:00. I lavori hanno visto l’impiego di 10 operai specializzati, 2 escavatori e l’inserimento di una nuova tubazione di grande diametro (400 mm), posata a circa 4 metri di profondità. Per la riuscita dell’intervento si è reso necessario l’utilizzo di pezzi speciali, appositamente acquistati fuori regione.

Grazie a questo intervento strutturale, la popolazione potrà beneficiare di un significativo miglioramento della pressione dell’acqua su tutto il territorio comunale, con evidenti vantaggi per le abitazioni private e le attività commerciali.

L’Amministrazione comunale, consapevole dei possibili disagi, ha provveduto a informare tempestivamente i cittadini e i commercianti attraverso un’apposita ordinanza e avvisi vocali, al fine di ridurre al minimo l’impatto dell’interruzione del servizio.

E al tal proposito il Sindaco ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrata e conferma il proprio impegno costante nel miglioramento delle infrastrutture e dei servizi essenziali per la comunità di Casapulla.