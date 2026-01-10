Scossa sismica di 5.1 avvertita tra Calabria e Sicilia: nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di moderata intensità ha svegliato nelle prime ore del mattino numerosi cittadini della Calabria meridionale e della Sicilia nord-orientale. Il sisma, avvenuto intorno alle 05:53, è stato percepito in modo chiaro soprattutto nell’area di Reggio Calabria, ma anche a Messina e in diversi comuni limitrofi.

Secondo le rilevazioni degli enti di monitoraggio sismico, l’epicentro è stato localizzato in mare, nel tratto di Ionio al largo della costa calabrese. La profondità, stimata attorno ai 65 chilometri, ha contribuito a ridurre gli effetti in superficie, limitando fortemente le conseguenze per centri abitati e infrastrutture.

Le prime verifiche effettuate dalla Protezione Civile regionale non hanno evidenziato danni a edifici, strade o servizi essenziali. Le squadre operative, coordinate dalla sala operativa di Catanzaro, hanno controllato in particolare le aree costiere più vicine al punto dell’epicentro, senza riscontrare criticità.

Anche le strutture sanitarie della zona, compreso l’ospedale di Melito Porto Salvo, non hanno segnalato problemi o interruzioni nelle attività.

Nonostante il forte spavento iniziale, l’evento sismico si è quindi risolto senza conseguenze per la popolazione. Le autorità invitano comunque i cittadini a rimanere informati attraverso i canali ufficiali e a seguire le consuete norme di autoprotezione in caso di eventuali nuove scosse.