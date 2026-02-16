Referendum giustizia, ad Avellino incontro informativo sulle ragioni del “No” con esponenti politici e giuridici

Sabato 21 febbraio 2026, ore 10:00, presso “Avellino Scalo” in rione Ferrovia, via Francesco Tedesco n. 646, si terrà un incontro informativo sul referendum giustizia, incentrato sulle ragioni del “no”. Saranno presenti importanti figure del panorama politico e giuridico italiano, tra cui la Vicepresidente del Senato, la Senatrice Mariolina Castellone e la Senatrice Felicia Gaudiano, entrambe esponenti del Movimento 5 Stelle.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista de Il Mattino, Maddalena Verderosa. I saluti iniziali saranno affidati a Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle. Tra i relatori, l’Avvocato penalista del Foro di Avellino, Raffaele Tecce, l’ex magistrato Pierluigi Picardi, già Presidente del Tribunale di Napoli Nord e Membro del Comitato Giusto Dire No e la Segretaria generale della CGIL di Avellino, Italia D’Acierno. Non mancheranno interventi importanti anche da parte di altri ospiti illustri presenti nel pubblico.