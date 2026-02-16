Ospedale di Comunità a Montella, si riuniscono i sindaci dell’Alta Irpinia

La presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole, ha convocato l’assemblea dei sindaci per giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 15:30, presso la sede operativa dell’organismo a Lioni.

Durante la riunione si discuterà dell’Ospedale di Comunità a Montella. “I sindaci dell’area interna Città dell’Alta Irpinia sono impegnati da anni nella costruzione di una rete di servizi a beneficio dei cittadini.

La struttura sanitaria prevista, pur non rientrando nelle iniziative dirette della Strategia Aree Interne ma nelle linee PNRR, sarà un presidio del territorio la cui collocazione a Montella, una comunità che ospiterà anche un hub per il trasporto pubblico locale, è condivisa dagli amministratori. Pertanto la questione merita una discussione aperta da parte dell’assemblea”, dichiara la presidente Repole.