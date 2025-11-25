Pollena Trocchia, la Pro Loco presenta la prima edizione dei Mercatini di Natale alla Masseria Gammella

La Pro Loco Pollena Trocchia organizza la prima edizione dei Mercatini di Natale, un appuntamento che si terrà il 29 e 30 novembre presso la Masseria Gammella, in via Cimitero 22. L’iniziativa segna l’apertura del periodo natalizio nel comune vesuviano e punta a offrire un fine settimana dedicato alle famiglie, alla tradizione e all’artigianato locale.

L’inaugurazione e l’accensione delle luminarie

L’evento si aprirà sabato 29 novembre alle ore 17 con la benedizione di padre Danilo della parrocchia di San Giacomo Apostolo. A seguire, alle 17.30, è prevista l’accensione delle luminarie e l’apertura ufficiale dei mercatini.

La Pro Loco Pollena Trocchia, promotrice dell’iniziativa, ha predisposto un programma pensato per coinvolgere adulti e bambini, ricreando all’interno della Masseria Gammella un’atmosfera tipica dei villaggi natalizi.

Attività per bambini, laboratori e la Casa di Babbo Natale

Nel corso delle due giornate saranno proposte varie attività:

• musica natalizia;

• laboratori creativi dedicati ai più piccoli;

• attività gratuite per la realizzazione di decorazioni e piccoli lavori artigianali;

• possibilità di visitare la Casa di Babbo Natale;

• incontro con Babbo Natale e gli elfi, con consegna della letterina e foto ricordo;

• mercatini artigianali e gastronomici con prodotti tipici e idee regalo;

• animazione e intrattenimento musicale.

Spettacoli e chiusura dell’evento

La serata di sabato proseguirà alle ore 20 con lo spettacolo di magia del Mago Pakos, rivolto a bambini e famiglie.

La chiusura dell’evento è prevista per domenica 30 novembre alle ore 21, con una serata dedicata a canti e balli per salutare l’arrivo del Natale.

Informazioni utili

Masseria Gammella – Pollena Trocchia

Via Cimitero 22, 80040 Pollena Trocchia (NA)

Contatto organizzativo: Giovanni Di Fiore – 338 882 0262

Un’iniziativa della Pro Loco Pollena Trocchia

Con questa prima edizione dei Mercatini di Natale, la Pro Loco Pollena Trocchia intende avviare una tradizione destinata a ripetersi negli anni, valorizzando il territorio, le sue attività artigiane e lo spirito comunitario che accompagna il periodo natalizio.