Monteforte, Luca Marano congratula il nuovo sindaco Siricio: “Rinnovamento atteso, ora collaborazione e attenzione ai più fragili”

MONTEFORTE IRPINO – Arrivano anche da fuori regione i messaggi di congratulazioni per il neo sindaco Fabio Siricio e per la squadra amministrativa della lista “È Ora”, uscita vincitrice dalle recenti elezioni comunali. A esprimere il proprio augurio istituzionale è Luca Marano, cittadino montefortese residente in Lombardia, Presidente dell’ODV L’Abbraccio 2.0 e Presidente Regionale di Esse Terzo Settore Campania.

In una lettera indirizzata al primo cittadino e all’intera giunta, Marano sottolinea come la comunità attendesse da tempo “un rinnovamento e un nuovo impulso amministrativo”, riconoscendo nella vittoria della lista guidata da Siricio un segnale di fiducia e volontà di risollevare il territorio, restituendo prospettive di crescita, dignità e partecipazione.

Nel suo messaggio, il presidente richiama il ruolo sociale e inclusivo che dovrebbe accompagnare l’azione amministrativa:

«L’auspicio è che il mandato sia guidato dai valori della solidarietà, dell’ascolto e della vicinanza alle fasce più fragili della popolazione».

Marano evidenzia inoltre l’importanza del dialogo tra istituzioni e Terzo Settore, auspicando una collaborazione stabile e costruttiva per il bene della collettività:

«Confidiamo che la collaborazione tra enti pubblici e realtà associative possa rafforzarsi nell’interesse esclusivo della comunità».

La nota si conclude con un augurio formale al sindaco Siricio e alla squadra amministrativa per il percorso appena avviato, ribadendo la disponibilità delle realtà sociali rappresentate.