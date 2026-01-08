Nola – Gli studenti del Liceo Classico “Giosuè Carducci” chiedono interventi urgenti per il riscaldamento

Gli studenti del Liceo Classico “Giosuè Carducci” di Nola hanno deciso di portare all’opinione pubblica una situazione di grave disagio che da tempo affligge l’intera comunità scolastica: il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento (termosifoni e caldaie) dell’istituto.

Con fermezza, precisano che la responsabilità di tali problematiche è esclusiva della Città Metropolitana, ente preposto all’edilizia scolastica. La dirigente scolastica, che ha più volte dimostrato massima disponibilità inviando comunicazioni ufficiali, solleciti e richieste di intervento agli organi competenti, non ha alcuna responsabilità nella situazione attuale.
Nonostante gli sforzi amministrativi, ad oggi non è stata trovata una soluzione concreta e definitiva. Per questo motivo, gli studenti hanno scioperato stamattina, o per meglio dire sono rimasti a casa, come forma di protesta pacifica e civile, al fine di tutelare il loro benessere, sperando che la situazione ambientale migliori. (L.C.)

 