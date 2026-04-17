Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 17 aprile 2026: tutti i numeri e i ritardatari. Ecco le vincite

Si è svolta venerdì 17 aprile 2026 l’ultima estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto. Di seguito tutti i numeri estratti, le quote e le indicazioni sui numeri ritardatari in vista del prossimo concorso.

Per il Lotto, queste le combinazioni vincenti sulle varie ruote:

Bari: 31 – 34 – 54 – 63 – 51

Cagliari: 54 – 15 – 14 – 25 – 40

Firenze: 75 – 79 – 42 – 26 – 19

Genova: 02 – 67 – 09 – 42 – 41

Milano: 34 – 68 – 73 – 79 – 03

Napoli: 47 – 26 – 31 – 23 – 63

Palermo: 74 – 64 – 03 – 75 – 63

Roma: 82 – 60 – 28 – 73 – 11

Torino: 27 – 30 – 51 – 75 – 05

Venezia: 21 – 65 – 43 – 15 – 87

Nazionale: 48 – 09 – 72 – 88 – 29

Per quanto riguarda il 10eLotto, i 20 numeri vincenti sono:

02 – 14 – 15 – 21 – 26 – 27 – 30 – 31 – 34 – 47 – 54 – 60 – 64 – 65 – 67 – 68 – 74 – 75 – 79 – 82

Numero Oro: 31

Doppio Oro: 31 – 34

Extra: 03 – 05 – 09 – 11 – 19 – 23 – 25 – 28 – 40 – 41 – 42 – 43 – 51 – 63 – 73

Nel Superenalotto, la combinazione vincente è stata:

13 – 27 – 45 – 53 – 57 – 84

Numero Jolly: 34

Numero SuperStar: 63

Il jackpot in palio per l’estrazione del 17 aprile ammontava a 150.800.000 euro, mentre per il concorso successivo del 18 aprile sale a 151.700.000 euro.

Per quanto riguarda le vincite, nessun “6” o “5+1” è stato centrato. Sei giocatori hanno realizzato il “5”, con una vincita di 24.640,69 euro ciascuno. Numerose anche le vincite minori, distribuite tra punti 4, 3 e 2, così come nel sistema SuperStar e nelle modalità Seconda Chance e WinBox.

In vista della prossima estrazione del Lotto, tra i numeri più attesi figurano quelli con maggiore ritardo. In assoluto, il più assente è il 41 sulla ruota di Bari, che manca da 107 estrazioni. Seguono il 22 sulla Nazionale e il 47 su Firenze. Anche sulla ruota di Napoli si segnala il ritardo del numero 40.

Per il Superenalotto, tra i numeri che non escono da più tempo si evidenziano il 70, assente da 78 concorsi, e l’82, che manca da 56 estrazioni, insieme ad altri numeri che continuano a essere monitorati dagli appassionati.

L’appuntamento è ora con la prossima estrazione di sabato 18 aprile, con nuovi numeri e un jackpot ancora in crescita.