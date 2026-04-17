Avella ospita il 1º Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico

Avella si prepara a diventare un punto di riferimento per la cultura classica europea. Dal 19 al 25 aprile, la cittadina campana accoglie il 1º Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico, un’iniziativa di respiro internazionale inserita nel Programma Educativo di Cooperazione Ellenico-Italiana.

A fare da cornice all’evento sarà lo straordinario Anfiteatro Romano di Avella, luogo simbolo del patrimonio storico e archeologico locale, che per una settimana ospiterà compagnie teatrali studentesche provenienti dalla Grecia. I giovani interpreti porteranno in scena alcune tra le più celebri opere del teatro antico, offrendo riletture contemporanee di testi che hanno segnato la storia della cultura occidentale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Grecia, promuovendo al tempo stesso un’esperienza formativa di grande valore per gli studenti coinvolti. Il concorso rappresenta infatti un’occasione unica di confronto, crescita e scambio internazionale, in cui il teatro diventa strumento privilegiato di educazione e condivisione.

Ricco e articolato il programma degli spettacoli, che prevede la messa in scena di capolavori della tragedia e della commedia greca. Tra i titoli più attesi figurano “Antigone”, “Le Troiane”, “Elettra” ed “Elena”, opere dei grandi tragici come Euripide e Sofocle. Non mancheranno le commedie di Aristofane, tra cui “Lisistrata”, “Gli Uccelli” e “I Cavalieri”, capaci ancora oggi di offrire spunti di riflessione attuali attraverso il linguaggio ironico e satirico.

Ad aprire la rassegna, il 19 aprile, sarà una rappresentazione dell’“Odissea”, ispirata al poema epico di Omero, mentre le giornate del 21 e del 25 aprile saranno dedicate alle premiazioni delle scuole partecipanti.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, a conferma della volontà dell’Amministrazione comunale di Avella di rendere la cultura accessibile e condivisa. L’iniziativa si configura così non solo come un appuntamento teatrale di rilievo, ma anche come un’importante occasione di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Per informazioni è possibile contattare il numero +39 334 910 1117.