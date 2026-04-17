Street Food e divertimento a Baiano: arriva il tour “I Love Truck in Sud”

Baiano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della primavera: dal 23 al 26 aprile 2026, Piazza Francesco Napolitano diventerà il cuore pulsante di un grande festival dedicato allo street food, alla musica e al divertimento per tutte le età.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione I Love Truck in Sud, promette di trasformare il centro cittadino in un vero e proprio villaggio del gusto, con food truck provenienti da diverse regioni pronti a deliziare i visitatori con un’ampia varietà di specialità.

Sapori per tutti i gusti

Protagonisti assoluti saranno i food truck, che offriranno un viaggio culinario ricco e variegato: dagli smash burger alle arancine e ai cannoli siciliani, passando per il caciocavallo impiccato, polpette di ogni tipo, piadine artigianali e tante altre proposte. Un’occasione unica per scoprire e gustare cibo di qualità in un’atmosfera informale e conviviale.

Musica, animazione e intrattenimento

Non solo cibo: l’evento sarà accompagnato da musica e intrattenimento. In programma dj set, tra cui quello di Gennaro Corona, e momenti di animazione dedicati anche ai più piccoli, grazie alla presenza di attività pensate per le famiglie.

Il programma

Quattro giorni intensi, con orari pensati per permettere a tutti di partecipare:

Giovedì 23 aprile: dalle 18:30 alle 00:00

Venerdì 24 aprile: dalle 11:30 all’01:00

Sabato 25 aprile: dalle 11:30 all’01:00

Domenica 26 aprile: dalle 11:30 alle 00:00

L’ingresso sarà gratuito, rendendo l’evento accessibile a tutti.

Un’occasione per il territorio

Manifestazioni come questa rappresentano un’opportunità importante per il territorio: valorizzano il centro cittadino, attraggono visitatori e creano momenti di aggregazione. Baiano, per quattro giorni, si trasformerà in un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e del divertimento.

Un appuntamento da segnare in agenda, tra profumi, musica e convivialità.