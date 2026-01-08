Acerra celebra Pulcinella: al Castello dei Conti presentato il primo calendario al mondo con un Pulcinella “umano”

Nella suggestiva cornice del Castello dei Conti di Acerra si è tenuta la presentazione ufficiale del Calendario 2026 dedicato a Pulcinella, straordinariamente interpretato dall’attore Angelo Iannelli. Un progetto di grande valore storico e culturale, che segna un primato assoluto: si tratta infatti del primo calendario al mondo dedicato a un Pulcinella umano, in cui ogni mese è raccontato attraverso le immagini del fotografo Vincenzo Burrone.

Gli scatti di Burrone accompagnano il pubblico in un viaggio suggestivo tra i vicoli, i suoni, i volti e le eccellenze culinarie di Napoli e Acerra, restituendo un racconto autentico dell’anima partenopea e della maschera più celebre della tradizione.

Una serata tra arte, musica e tradizione

L’evento, moderato dalla conduttrice televisiva Edda Cioffi, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura e del giornalismo, tra cui il Direttore del Museo di Pulcinella Tommaso Esposito, il giornalista de Il Mattino Nello Fontanella e la giornalista Emanuela Gambardella.

Molto apprezzate le esibizioni artistiche che hanno impreziosito la serata: dal maestro Peppe Renella al sax, al tenore Matthew Lamberti, dal pianista Lorenzo Savarese al rapper Luca Blindo. Emozionante il momento in cui il cantante Mario Conte ha duettato con Angelo Iannelli, regalando al pubblico un omaggio musicale a Pulcinella.

Tra gli ospiti più noti anche l’attore Francesco Melidoni, storico interprete di Peppiniello nel celebre film di Totò Miseria e Nobiltà, la cui presenza ha aggiunto ulteriore valore simbolico all’evento.

Ospiti da tutta la Campania e oltre

Numerosi i partecipanti provenienti da tutta la Campania e anche dall’estero, tra cui lo scultore Salvatore Nuzzo, il maestro di musica Modestino De Chiara, la giovane artista Francesca Nastro, Paolo Esposito presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, Errico Piscitelli fondatore del sindacato UGL Poste Campania, Rosario Scotti di Carlo, la giornalista Sara Buccaro, l’artista Felice Ciccone, l’attrice Antonella Fulco e Gennaro Coccorullo.

Fotografi ufficiali della serata sono stati Mauro Cielo e Maria Villani. Presenti anche TVA con l’editore Francesco Elia e Comunicazioni Eventi di Paolo Russo.

Un evento destinato a entrare nella storia

Tra sorrisi, auguri per il nuovo anno, firmacopie e foto ricordo, la presentazione si è conclusa con la travolgente esibizione della Paranza di musica popolare Vesuvius, composta dal maestro Stefano Salvadore, Rosa e Carlo Fidato e Gio’ Gio’ alla tammorra, che ha fatto danzare e applaudire l’intero Castello.

Mai prima d’ora Acerra aveva ospitato un calendario interamente dedicato a Pulcinella. L’evento, patrocinato dal Comune di Acerra, ha rappresentato un momento storico per la città, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva grazie alla calorosa partecipazione del pubblico e all’alto valore artistico e identitario dell’iniziativa.