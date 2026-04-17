Cimitile, lavori stradali: chiude al traffico un tratto della Nazionale delle Puglie

A partire dal 20 aprile 2026 e fino al termine degli interventi, sarà istituito il divieto di transito H24 su un tratto di via Nazionale delle Puglie, compreso tra l’intersezione con via Bari e via Cisterna fino all’incrocio con via M. Cece.

Il provvedimento, disposto dal Comune di Cimitile, si rende necessario per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale.

Nel tratto interessato sarà consentito esclusivamente il passaggio pedonale tramite i marciapiedi, mentre sarà vietato l’accesso ai veicoli. Il traffico sarà deviato sulle strade laterali non coinvolte dai lavori, con accesso consentito da via M. Cece e via Cisterna.

Per agevolare la circolazione, è stato inoltre istituito temporaneamente il doppio senso di marcia su via Tanzillo, nel tratto compreso tra via Colombo e via Nazionale delle Puglie.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione e si scusa per i disagi, sottolineando che gli interventi sono finalizzati al miglioramento della sicurezza e della viabilità urbana.