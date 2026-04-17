Patrocinio della Regione, Fico: “Servono regole chiare e trasparenza”

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, annuncia l’introduzione di nuove linee guida per la concessione del patrocinio morale, con l’obiettivo di rendere il processo più chiaro e trasparente.
La decisione nasce dall’esigenza di definire criteri precisi per stabilire quali iniziative possano ricevere il riconoscimento istituzionale, evitando utilizzi impropri e garantendo uniformità nelle valutazioni.
Secondo quanto spiegato, il patrocinio non rappresenta un atto formale, ma una scelta che implica il sostegno dell’intera comunità regionale a eventi ritenuti meritevoli. Le nuove regole punteranno quindi a valorizzare iniziative di rilievo culturale, sociale, ambientale, scientifico, artistico e sportivo.
L’obiettivo è assicurare maggiore trasparenza e rendere ogni decisione coerente con l’interesse dei cittadini campani.