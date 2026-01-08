Bradisismo ai Campi flegrei: Napoli torna a tremare

I nuovi giorni di gennaio 2026 sono stati segnati da una nuova fase di attività sismica nell’area dei campi flegrei, fortunatamente senza causare alcun danno.

La scossa più significativa è stata registrata nella notte del 6 gennaio alle ore 3:23 con una magnitudo di 3. Uno e a distanza di circa un minuto è seguita una seconda scossa di magnitudo 2.9

Anche il 5 gennaio una scossa di magnitudo 2.9 con epicentro Rione Terra di Pozzuoli era stata percepita e nella stessa giornata l’INGV ha registrato cinque eventi sismici.

L’8 gennaio alle 17.45 è stata avvertita una nuova scossa significativa nei pressi della Solfatara con intensità 2.6. Dopo un minuto circa una di 1 grado e alle 18.28 un terzo sisma altrettanto debole sono state registrate.

Le amministrazioni locali e la Protezione civile continuando a fornire informazioni chiare rassicurando la popolazione.