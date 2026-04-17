Amministrative 2026. Una nuova lista civica per il futuro di Quindici: idee, giovani e rinascita

In vista delle prossime elezioni amministrative, prende ufficialmente forma la proposta politica guidata dall’Avvocato Alessandro Siniscalchi, candidato sindaco alla guida di una lista civica che punta a segnare un nuovo inizio per Quindici.

Un profilo professionale al servizio della comunità

L’Avv. Alessandro Siniscalchi porta nella competizione elettorale un bagaglio di competenze maturate nel campo giuridico e una conoscenza diretta delle dinamiche locali. La sua candidatura nasce con l’obiettivo di mettere professionalità, serietà e senso delle istituzioni al servizio dei cittadini.

Una lista civica per il cambiamento

Il progetto si configura come una lista civica radicata nel territorio, composta da persone motivate e rappresentative delle diverse realtà sociali del paese. L’intento è quello di superare divisioni e costruire un percorso condiviso, fondato su partecipazione e responsabilità.

I punti chiave del programma

La proposta amministrativa si sviluppa attorno ad alcune priorità fondamentali:

Rilancio del territorio: interventi mirati per la valorizzazione del patrimonio ambientale e del centro storico

Servizi e qualità della vita: miglioramento dei servizi comunali e attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini

Giovani e lavoro: creazione di opportunità per contrastare lo spopolamento

Legalità e trasparenza: amministrazione chiara, accessibile e vicina alla comunità

Il valore della partecipazione

Uno degli elementi centrali della visione di Siniscalchi è il coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi decisionali. L’obiettivo è costruire un’amministrazione aperta, capace di ascoltare e di tradurre le esigenze della popolazione in azioni concrete.

Uno sguardo al futuro

La candidatura dell’Avv. Alessandro Siniscalchi si inserisce in un momento cruciale per Quindici, in cui diventa fondamentale immaginare un futuro diverso, fatto di sviluppo sostenibile, opportunità e coesione sociale.

Con questa proposta, la lista civica si presenta agli elettori come una forza di rinnovamento, pronta a guidare il paese verso una nuova fase di crescita e rinascita.