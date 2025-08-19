Mugnano del Cardinale, Sirignano, Quadrelle, Monteforte Irpino e Summonte: sospensione idrica notturna il 19 agosto 2025

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle 22:00 di martedì 19 alle 06:00 di mercoledì 20 agosto 2025 nei comuni di Mugnano del Cardinale, Sirignano, Quadrelle (solo serbatoio Alto), Monteforte Irpino e Summonte.
Gli utenti potrebbero riscontrare interruzioni anticipate e torbidità transitoria al ritorno dell’acqua; si consiglia di far scorrere l’acqua dai rubinetti fino alla completa limpidezza.
Per aggiornamenti: www.altocalore.it e canali social.
Per emergenze: Numero Verde 800 954 430.