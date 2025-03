Montoro. Parte il censimento delle associazioni

Pubblicato l’avviso per il censimento delle associazioni operanti nel Comune di Montoro. A promuovere la raccolta dati il sindaco Salvatore Carratu’ insieme al delegato all’associazionismo Antonio Russo.

L’obiettivo è scattare una prima fotografia sulla presenza attiva e fattiva delle organizzazioni presenti sul territorio e per sviluppare insieme a queste ultime una proficua collaborazione.

Le associazioni operanti o con sede sul Comune di Montoro sono invitate a compilare un apposito modulo e inoltrarlo entro il 15 aprile 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune di Montoro consegnandolo a mano oppure a mezzo pec.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito internet del Comune.

Al termine della raccolta dati, verrà dedicata una pagina al mondo dell’associazionismo con l’elenco di tutte le organizzazioni censite.

Vogliamo conoscere tutte le realtà no profit presenti sul territorio, gli ambiti di intervento e le attività svolte; lo step successivo sarà sicuramente un momento di incontro per avviare sinergie tra e con l’ente comune commenta il sindaco Carratu’. È importante avere una visione compiuta su come si muovono le organizzazioni, così da rispondere meglio alle esigenze nascoste del territorio e attivare collaborazioni con chi vuole far crescere la nostra comunità e valorizzarne le sue bellezze e peculiarità.