BAIANO. Al via il Secondo Festival della Lettura: tre incontri con gli autori per studenti e docenti dell’Istituto Giovanni XXIII-G.Parini

Promuovere la lettura come strumento di crescita e confronto: con questo obiettivo torna il Secondo Festival della Lettura dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano/Sperone. L’evento, in programma dal 18 al 20 marzo 2025 con un ultimo appuntamento il 4 aprile 2025, coinvolgerà gli studenti in una serie di incontri con scrittori affermati, offrendo loro un’opportunità unica per entrare nel cuore dei libri e dialogare con chi li ha scritti.

Tre incontri con gli autori

Durante il festival, gli alunni della scuola primaria e secondaria potranno confrontarsi con tre autori su testi di grande interesse:

– 18 marzo, ore 10:00 – Laura Bonalumi presenterà il suo libro “Tre minuti di felicità” e incontrerà gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria.

– 20 marzo, ore 10:00 – Massimo Roscia parlerà del suo libro “Mario Vocabolario – La magia delle parole”, coinvolgendo gli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria.

– 4 aprile, ore 10:00 – Alessandro Barbaglia con il libro “La verità sul caso di Hansel e Gretel” incontrerà gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle prime della scuola secondaria.

Il Festival della Lettura rientra nel Progetto di Lettura dell’istituto, inserito nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), e mira a sviluppare competenze linguistiche, senso critico e capacità di espressione orale tra gli studenti.

Gli incontri non saranno semplici presentazioni, ma momenti di dialogo attivo: gli studenti potranno fare domande agli autori, condividere riflessioni e approfondire i temi trattati nei libri.

Con questa iniziativa, la scuola intende stimolare nei ragazzi la passione per i libri e l’abitudine alla lettura come strumento di crescita personale e culturale.

“La lettura è il viaggio che arricchisce ogni mente.”

Vi aspettiamo per vivere insieme questa meravigliosa avventura tra le pagine dei libri!