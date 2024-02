MONTEFORTE IRPINO. Restano gravi le condizioni del 16enne rimasto ferito in un incodente con la Minicar

Il 16enne di Monteforte Irpino rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale nel centro di Avellino nella notte tra sabato e domenica e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Azienda ospedaliera Moscati, dove ha subito un intervento di craniectomia decompressiva per alleviare la pressione sul cervello causata dalla massa che premeva.

Il giovane, uno studente del Liceo Imbriani di Avellino, si trovava alla guida della sua minicar al momento dell’impatto. L’intervento neurochirurgico, durato oltre tre ore, è stato eseguito ieri sera, e nonostante la complessità della situazione, i medici dell’Unità operativa, guidati da Angelo Storti, hanno riportato esito positivo. Tuttavia, il quadro clinico rimane delicato, e le prossime ore saranno decisive per comprendere la sua evoluzione.

La decisione di effettuare la craniectomia decompressiva è stata presa d’accordo con i genitori del giovane, in un tentativo di garantire il miglior risultato possibile di fronte al forte trauma cranico subito nell’incidente. La famiglia, insieme agli operatori sanitari, attende ansiosamente l’esito delle prossime valutazioni mediche, consapevole che la situazione resta critica.

La comunità si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, inviando pensieri positivi e speranze di pronta guarigione. In momenti come questi, è fondamentale il supporto della comunità e la solidarietà per affrontare le sfide che la vita ci presenta. Attendiamo con speranza notizie positive riguardo alla ripresa del giovane e continueremo a seguire da vicino gli sviluppi della sua situazione.