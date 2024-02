Sperone celebra il Patrono Elia con la tradizionale sfilata del Maio. Il Video

A Sperone, oggi 20 febbraio, è festa in onore del Patrono Elia, un evento che ha radunato la comunità locale per celebrare con gioia e devozione. Come da consolidata tradizione, la mattinata è stata caratterizzata dalla suggestiva sfilata del Maio, un momento carico di simbolismo e partecipazione popolare.

La sfilata ha preso il via nelle prime ore della giornata, coinvolgendo numerosi partecipanti e spettatori che si sono riuniti per onorare il Patrono Elia. Il Maio, un grande albero addobbato con festoni, è stato portato in processione per le vie del paese, accompagnato dalla musica della banda e dalle majorette che aprivano il corteo, creando un’atmosfera di festa e spiritualità. Giunti dinanzi alla parrocchia di Corso Umberto I il parroco don Reinaldo ha tenuto lasolenne benedizione.

Il culmine dell’evento si è raggiunto con l’issata del Maio nel piazzale antistante la Chiesa dedicata a San Elia. Questo gesto simbolico è carico di significato e rappresenta un omaggio al Santo Patrono, oltre a sottolineare l’importanza della tradizione e della fede nella comunità di Sperone.

Per coloro che non hanno potuto partecipare di persona, è disponibile un video allegato della suggestiva sfilata del Maio, che cattura l’essenza di questo momento speciale. Il video documenta la dedizione e la partecipazione della comunità, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente sull’evento.