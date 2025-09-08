Monteforte Irpino, donna investita mentre raccoglie nocciole: caccia all’auto pirata

Monteforte Irpino, Avellino — Una tranquilla domenica mattina si è trasformata in dramma lungo una strada di campagna a Monteforte Irpino. Una donna di circa 60 anni è stata travolta da un’auto pirata mentre, insieme al marito, raccoglieva nocciole sul ciglio della carreggiata.

Il veicolo, descritto dai testimoni come una piccola utilitaria bianca, non si è fermato a prestare soccorso e si è dileguato subito dopo l’impatto. Ventiquattr’ore dopo, la caccia al responsabile è ancora aperta.

Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate lungo i possibili percorsi di fuga, in particolare tra la contrada Infornata e via Roma, con l’obiettivo di individuare il modello esatto e, soprattutto, la targa dell’auto. «Stiamo analizzando ogni dettaglio utile per ricostruire i movimenti del veicolo dopo l’incidente», spiegano fonti vicine all’inchiesta.

La donna, soccorsa immediatamente, è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino. Nonostante il forte spavento e le ferite riportate, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: non è in pericolo di vita.

La Polizia municipale, guidata dal comandante Domenico Sullo, sta lavorando senza sosta per ricostruire la dinamica dell’investimento. Nel frattempo, cresce l’indignazione nella comunità: l’ennesimo caso di pirateria stradale che riporta alla ribalta il tema della sicurezza lungo le strade secondarie dell’Irpinia, spesso prive di adeguata illuminazione e controlli costanti.

Gli inquirenti invitano chiunque abbia notato movimenti sospetti o abbia informazioni utili a rivolgersi alle autorità. L’obiettivo è stringere il cerchio attorno all’automobilista in fuga, affinché la donna e la sua famiglia possano ottenere giustizia.