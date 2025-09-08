Pallacanestro Baiano, al via la nuova stagione: minibasket e grandi novità

La Pallacanestro Baiano è pronta a inaugurare una nuova stagione sportiva, confermandosi ancora una volta come punto di riferimento del basket sul territorio da oltre 38 anni. Con l’Open Day Minibasket, in programma dal 9 all’11 settembre 2025 presso il Palazzetto dello Sport Italo Picciocchi, si aprono ufficialmente le porte ai più piccoli, con corsi di basket e minibasket tenuti da istruttori federali FIP.

Grande novità di quest’anno è la collaborazione con Francesca Fusco, dott.ssa in scienze motorie e sportive, specializzata in posturologia e biomeccanica, divulgatrice del metodo Joy of Moving ed ex atleta di livello internazionale, campionessa europea e mondiale di nuoto pinnato. Francesca affiancherà lo staff tecnico introducendo un approccio innovativo, che abbina agli allenamenti di minibasket anche fondamenti di lingua inglese, con l’obiettivo di unire sport, formazione e crescita personale.

Parallelamente, sono già partiti gli allenamenti del settore giovanile:

l’Under 14 è guidata da coach Bianco, figura storica della società, con l’assistenza di Stefano De Gennaro;

l’Under 19 è affidata a Carmine Maietta;

la prima squadra invece vivrà una nuova avventura sotto la direzione tecnica di Luca Iannaccone, chiamato a portare entusiasmo ed esperienza.

A fare da cornice all’inizio della stagione, le parole del presidente Pietro Macario, che ha dichiarato: «Siamo entusiasti di ripartire, non vediamo l’ora che la stagione abbia inizio e speriamo possa essere quanto più vincente possibile, dentro e fuori dal campo».

La società baianese, con una storia che da quasi quattro decenni intreccia passione e impegno, si appresta a vivere una stagione che promette emozioni forti e, si spera, successi importanti. L’Open Day rappresenta quindi l’occasione perfetta per avvicinarsi al mondo della pallacanestro in un ambiente sano, inclusivo e stimolante. Appuntamento martedì 9 e giovedì 11 settembre, dalle 18:00 alle 19:00, al Palazzetto dello Sport di Baiano.