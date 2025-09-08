Incidente sull’Ofantina, nei pressi di Lioni: traffico rallentato e paura tra gli automobilisti

Lioni, Avellino — Nel tardo pomeriggio di oggi, un grave incidente si è verificato lungo la strada statale Ofantina, nei pressi del comune di Lioni, in Irpinia. Una station wagon di colore argento, probabilmente una Mercedes, ha riportato danni ingenti alla parte anteriore dopo un violento impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso il controllo in prossimità di una curva, andando a scontrarsi contro il guardrail. L’urto è stato tale da staccare parte del paraurti e lasciare la carreggiata ingombra di detriti. Al momento non si conosce con precisione il numero degli occupanti né le loro condizioni di salute, ma fonti locali riferiscono che i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto.

Il traffico lungo l’arteria, già particolarmente frequentata nelle ore serali, ha subito forti rallentamenti. Le forze dell’ordine hanno deviato la circolazione per consentire ai mezzi di soccorso e ai tecnici di mettere in sicurezza la strada.

La comunità di Lioni, da sempre attenta alle problematiche di sicurezza stradale lungo l’Ofantina, torna a chiedere interventi più incisivi. Negli ultimi anni, infatti, questa tratta è stata spesso teatro di incidenti, alimentando preoccupazione tra residenti e pendolari.

Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’impatto. Non è escluso che la velocità sostenuta o una distrazione alla guida possano aver avuto un ruolo determinante.