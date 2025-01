Mercoledì Assemblea e Direzione provinciale del PD si riuniscono a San Michele di Serino

Avellino – Dopo l’atto vandalico ed intimidatorio dei giorni scorsi, l’Assemblea e la Direzione Provinciale del Partito Democratico di Avellino si riuniscono a San Michele di Serino, proprio presso la sede del circolo cittadino che è stato oggetto del vile episodio di violenza.

L’appuntamento è in programma per mercoledì, 29 gennaio, con inizio alle ore 18.30. Unico punto all’ordine del giorno: “Confronto e partecipazione per dire no all’intolleranza e alla violenza”.

“Non potevamo non esprimere la nostra più totale vicinanza al circolo di San Michele di Serino dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Vogliamo mostrare così il nostro essere e sentirci comunità. La partecipazione, ne siamo certi, è l’unico strumento che può contrastare qualsiasi forma di violenza, in particolare quella che vuole mettere a tacere la forza delle idee. Contro l’indifferenza e come forma di testimonianza e di militanza attiva saremo a San Michele di Serino come segnale di una presenza politica dinamica, viva e che non si lascia certo intimorire dalla viltà di certi gesti”, è quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Pd di Avellino.