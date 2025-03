Mastercard in blackout: pagamenti bloccati in tutto il mondo, cosa è successo?

Il 9 marzo, utenti di diversi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Giappone e Australia, hanno segnalato difficoltà nei pagamenti con carte Mastercard. Il malfunzionamento ha colpito sia gli acquisti online che le transazioni nei negozi fisici, con POS che rifiutavano i pagamenti senza apparente motivo.

Le origini del problema non sono ancora state chiarite ufficialmente. Tra le ipotesi più probabili figurano guasti tecnici nei data center, errori di sincronizzazione tra i sistemi bancari o sovraccarichi della rete. Non risultano, al momento, prove di un attacco informatico, anche se Mastercard non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Nonostante alcune segnalazioni di difficoltà protrattesi per oltre 24 ore, il numero complessivo di lamentele registrate su piattaforme di monitoraggio come Downdetector non indica un blackout globale. Il picco massimo è stato inferiore alle 150 segnalazioni contemporanee, suggerendo un impatto più limitato e circoscritto.

Situazioni come questa dimostrano l’importanza di avere alternative di pagamento. Portare con sé una seconda carta di un circuito diverso o una quantità minima di contanti può rivelarsi utile per evitare disagi in caso di guasti imprevisti ai sistemi di pagamento.