Lotto e Superenalotto, estrazioni del 3 marzo 2026: numeri, vincite e ritardi aggiornati

Nuovo appuntamento con la fortuna per gli appassionati del Lotto e dei giochi numerici. L’estrazione del 3 marzo 2026 ha restituito una serie completa di combinazioni su tutte le ruote, oltre ai risultati del 10eLotto e del Superenalotto, con jackpot ancora senza vincitori di prima categoria.

Tutti i numeri del Lotto

Ecco le cinquine estratte su ciascuna ruota:

•Bari: 36 – 68 – 14 – 51 – 50

•Cagliari: 23 – 60 – 82 – 49 – 36

•Firenze: 32 – 48 – 25 – 82 – 88

•Genova: 5 – 73 – 60 – 71 – 67

•Milano: 41 – 4 – 60 – 37 – 36

•Napoli: 42 – 68 – 63 – 44 – 49

•Palermo: 37 – 88 – 8 – 17 – 52

•Roma: 49 – 66 – 89 – 60 – 74

•Torino: 5 – 24 – 22 – 89 – 73

•Venezia: 47 – 6 – 61 – 18 – 64

•Nazionale: 66 – 39 – 67 – 74 – 18

I risultati del 10eLotto

Nel concorso collegato al Lotto, sono stati estratti i seguenti 20 numeri:

4 – 5 – 6 – 14 – 23 – 24 – 32 – 36 – 37 – 41 – 42 – 47 – 48 – 49 – 60 – 66 – 68 – 73 – 82 – 88

•Numero Oro: 36

•Doppio Oro: 36 – 68

•Numeri Extra: 8 – 17 – 18 – 22 – 25 – 44 – 50 – 51 – 52 – 61 – 63 – 67 – 71 – 74 – 89

Superenalotto: combinazione e jackpot

Per il Superenalotto, la combinazione vincente del 3 marzo 2026 è:

•6 numeri: 4 – 16 – 42 – 48 – 56 – 68

•Jolly: 26

•Superstar: 83

Nessun “6” né “5+1” è stato centrato. Il jackpot continua quindi a salire, attestandosi a 128.700.000 euro, con una previsione di crescita fino a 129.600.000 euro per la prossima estrazione del 5 marzo.

Le vincite nel dettaglio

Superenalotto

•Punti 6: 0 vincite

•Punti 5+: 0 vincite

•Punti 5: 3 vincite da 63.051,07 euro

•Punti 4: 545 vincite da 353,06 euro

•Punti 3: 22.812 vincite da 25,41 euro

•Punti 2: 337.047 vincite da 5,34 euro

Superstar

•Punti 6SB: 0

•Punti 5+SB: 0

•Punti 5SS: 0

•Punti 4SS: 2 vincite da 35.306,00 euro

•Punti 3SS: 69 vincite da 2.541,00 euro

•Punti 2SS: 1.428 vincite da 100,00 euro

•Punti 1SS: 9.049 vincite da 10,00 euro

•Punti 0SS: 19.655 vincite da 5,00 euro

Altre modalità di vincita

•Seconda Chance (50 euro): 110 vincite per 5.500,00 euro

•Seconda Chance (3 euro): 16.565 vincite per 49.695,00 euro

•WinBox 1: 2.314 vincite per 57.850,00 euro

•WinBox 2: 265.558 vincite per 539.302,00 euro

•Totale Seconda Chance: 16.675 vincite

•Totale WinBox: 267.872 vincite

I numeri più attesi

In vista della prossima estrazione del Lotto del 5 marzo 2026, restano sotto osservazione alcuni numeri ritardatari.

I più “assenti” in assoluto:

•Cagliari: 55 (122 estrazioni)

•Genova: 34 (109)

•Genova: 69 (103)

•Firenze: 16 (102)

•Roma: 81 (88)

•Cagliari: 21 (84)

•Bari: 41 (81)

•Roma: 25 (80)

•Nazionale: 31 (79)

•Bari: 23 (77)

Per ruota (top 3 ritardatari):

•Bari: 41 (81) – 23 (77) – 11 (64)

•Cagliari: 55 (122) – 21 (84) – 50 (70)

•Firenze: 16 (102) – 47 (71) – 54 (63)

•Genova: 34 (109) – 69 (103) – 70 (59)

•Milano: 45 (71) – 85 (57) – 86 (55)

•Napoli: 40 (66) – 35 (63) – 28 (61)

•Palermo: 46 (63) – 45 (60) – 27 (49)

•Roma: 81 (88) – 25 (80) – 80 (64)

•Torino: 40 (72) – 58 (57) – 31 e 7 (55)

•Venezia: 48 (62) – 69 (59) – 85 (58)

•Nazionale: 31 (79) – 22 (73) – 42 (67)

Superenalotto – numeri ritardatari:

62 (65) – 70 (52) – 59 (51) – 51 (48) – 77 (43) – 50 (41)

Tra jackpot in crescita e numeri che tardano a uscire, l’attesa resta alta per i prossimi concorsi, con milioni di giocatori pronti a tentare la fortuna ancora una volta.