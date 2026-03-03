Avella, il Circolo “Alfonso Cessari” del Partito Democratico promuove il congresso: focus sulla Municipalità Unica del Baianese

AVELLA – Il Circolo “Alfonso Cessari” del Partito Democratico di Avella invita iscritti, simpatizzanti e cittadini a partecipare alla giornata congressuale in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 10:30, presso la saletta del Bar People di Baiano.

L’appuntamento sarà dedicato alla votazione per l’elezione dell’Assemblea Provinciale del Partito, ma rappresenterà anche un’importante occasione di confronto pubblico su un tema che guarda al futuro del territorio: “Costruiamo la Municipalità Unica del Baianese”.

Un progetto per il territorio

Al centro della discussione, l’ipotesi di una Municipalità Unica che possa unire i comuni dell’area baianese in un progetto condiviso di governance, servizi e sviluppo. Un’idea che punta a rafforzare la capacità amministrativa del territorio, ottimizzare le risorse e offrire risposte più efficaci alle esigenze dei cittadini.

Il congresso non sarà solo un momento interno di partito, ma uno spazio aperto al dialogo e alla partecipazione civica. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di stimolare un confronto ampio e costruttivo sulle prospettive future del comprensorio.

Partecipazione e confronto

L’iniziativa si inserisce nel percorso congressuale del Partito Democratico, ma assume una valenza più ampia, chiamando in causa la comunità locale su una proposta che potrebbe ridisegnare gli assetti amministrativi del Baianese.

La cittadinanza è invitata a partecipare, contribuendo con idee, proposte e riflessioni a un dibattito che punta a immaginare un modello di sviluppo condiviso e sostenibile per il territorio.