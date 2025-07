LIVERI (NA). Tragedia sulla Nola–Palma Campania: a perdere la vita è Lorenzo Dagostino, giovane padre di Liveri. Il cordoglio della comunità

Liveri (NA) – Una comunità in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Lorenzo Dagostino, 30 anni, originario di Nola ma residente a Liveri, deceduto in seguito a un violento incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 luglio, lungo la strada provinciale che collega Nola a Palma Campania, in località Cappella Spirito, nei pressi del Ciccio’s Bar, nel territorio di Piazzolla di Nola.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella al suo scooter quando si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda guidata da una donna, rimasta lievemente ferita e trasportata in ospedale in codice verde. L’impatto è stato talmente violento che Lorenzo è stato sbalzato a oltre 20 metri di distanza. I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Nola, guidati dal Capitano Piga, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Piazzolla di Nola, per i rilievi del caso. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, incluso l’esame autoptico.

Liveri piange un figlio amato da tutti

Lorenzo Dagostino era padre di due bambini e lavorava come operaio edile stradale. Era molto conosciuto e benvoluto nella sua comunità, dove si era fatto apprezzare per educazione, gentilezza e spirito di sacrificio.

In poche ore, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio, come quello di Marika, che scrive:

“Oggi Liveri perde un bravo ragazzo, padre di due bambini. Il gruppo Sei di Liveri si stringe intorno alla moglie, ai figli e al fratello Pasquale.”

Anche il sindaco Raffaele Coppola ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore con un messaggio intenso e commosso:

“Non è facile trovare le parole per esprimere un sentimento comune così intriso di tristezza e sgomento. La perdita – improvvisa, ingiusta ed atroce – del nostro caro Lorenzo Dagostino ci lascia senza parole e solo con tanta sofferenza. Un bravo ragazzo, cresciuto in mezzo a tutti noi, diventato uomo rispondendo con educazione e sacrificio alle tante prove che la vita gli ha messo di fronte.”

“Alla moglie, ai due bei figlioletti, al fratello ed a tutte le persone che gli vogliono bene, possa giungere la vicinanza fraterna di tutta la nostra Comunità. Riposa in pace, Lorenzo.”

Il sindaco ha inoltre annunciato, insieme ai ragazzi del Forum Giovani di Liveri, l’annullamento delle manifestazioni sportive previste nei prossimi giorni, in segno di lutto e rispetto per la tragedia che ha colpito l’intera cittadinanza.