​Applausi ed energia a Baiano: il successo straordinario dello spettacolo: “A Città ‘e Pullecenella”

​BAIANO – Quando la tradizione incontra il cuore di una comunità in cammino, la magia è assicurata. Nella serata di ieri, lunedì 25 maggio, la Chiesa di Santo Stefano a Baiano (AV) si è trasformata nel palcoscenico di una festa collettiva senza precedenti. Sotto le luci vibranti di un entusiasmo contagioso, è andato in scena lo spettacolo di fine anno “A Città ‘e Pullecenella”, promosso e organizzato con straordinaria dedizione dall’Azione Cattolica di Baiano. Un evento che ha saputo riempire ogni singola navata, unendo generazioni diverse in un unico, grande abbraccio fatto di musica, sorrisi e profonda condivisione. Dopo l’indimenticabile successo del presepe vivente dello scorso gennaio, che aveva già dato prova della grande sinergia del gruppo, l’Azione Cattolica Baiano è tornata a fare centro. “A Città ‘e Pullecenella” non è stato semplicemente un saggio o una rappresentazione di fine anno, ma il coronamento di un percorso umano e di aggregazione durato mesi. Un cammino fatto di prove serali, sacrifici, risate e, soprattutto, di una forte complicità che ha visto intrecciarsi l’impegno dei più giovani con il talento e la guida degli educatori. La serata si è sviluppata come un viaggio colorato ed evocativo tra le suggestioni, le melodie e l’anima della tradizione partenopea, magistralmente reinterpretata dai ragazzi. Con microfono alla mano, canti corali e interpretazioni cariche di freschezza, i protagonisti hanno saputo trasmettere un’energia travolgente che ha letteralmente conquistato il pubblico presente. Dietro la perfetta riuscita di un evento di questa portata c’è sempre un grande lavoro di coordinamento, passione e direzione. Per questo motivo, un plauso speciale e un ringraziamento sentito vanno a Carlo Acierno, che con la sua guida, la sua dedizione e il suo instancabile impegno è stato una colonna portante per la realizzazione dello spettacolo, trasmettendo sicurezza ai ragazzi e accompagnandoli passo dopo passo verso questo straordinario successo. La cornice suggestiva della Chiesa di Santo Stefano ha amplificato l’atmosfera viva e festosa dell’evento. Tra gli applausi scroscianti che hanno accompagnato ogni esibizione, si è percepito chiaramente il vero fulcro della serata: il valore dello stare insieme e lo spirito di gruppo. I volti radiosi dei bambini e dei ragazzi, la complicità degli sguardi con gli animatori e l’orgoglio visibile negli occhi dei genitori hanno testimoniato il successo di un’iniziativa che va ben oltre l’aspetto puramente performativo. “Vi aspettiamo per continuare a scrivere insieme questa bella storia di comunità”, avevano scritto gli organizzatori lanciando l’invito sui social. E la risposta di Baiano è stata unanime e calorosa, a dimostrazione di come la realtà dell’Azione Cattolica rappresenti un punto di riferimento fondamentale per la crescita e l’aggregazione sul territorio. Con la gioia ancora negli occhi e l’eco delle canzoni nel cuore, Baiano saluta un evento straordinario, con la certezza che questa splendida pagina di storia comunitaria sia solo l’inizio di molti altri capitoli da scrivere insieme.