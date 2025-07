“La marcia dell’Irpino: sudore, mercato e ambizione”

Prosegue il ritiro dell’Avellino tra carichi di lavoro, esperimenti tattici e un mercato che comincia a delineare i contorni della nuova rosa. Oggi doppia seduta per i biancoverdi agli ordini di mister Raffaele Biancolino.

Dopo il primo test andato in scena sabato scorso contro il Castel di Sangro, domani pomeriggio (ore 17.30) l’Avellino affronterà la Primavera del Napoli nel secondo banco di prova del precampionato. Un’altra tappa utile per valutazioni e sperimentazioni, con Biancolino pronto a testare soluzioni e a dare minutaggio ai nuovi arrivi.

Nel frattempo, novità anche a livello dirigenziale: l’U.S. Avellino 1912 ha affidato l’incarico di Responsabile dell’area scouting a Mariano Armonia, classe 1985, napoletano, con esperienze consolidate in club come Pro Patria, Reggiana e soprattutto Pisa, dove ha lavorato fino al 2024.

Sul fronte mercato, si avvicina quello che potrebbe essere il colpo dell’estate. Il presidente Angelo D’Agostino, al termine dell’amichevole di sabato, aveva chiarito la strategia: «Le entrate sono quasi complete, ma prima serve dare dignità alle uscite». E tra i nomi sul taccuino, il più vicino alla firma sembra essere Roberto Insigne. L’esterno offensivo del Palermo, classe 1994, sarebbe ad un passo dal ritorno in Irpinia. A confermarlo, anche fonti Sky Sport: la trattativa è ben avviata e la fumata bianca potrebbe arrivare già in settimana.

Insigne tornerebbe a vestire il biancoverde a dieci anni dalla stagione 2015/16, quando mise insieme 34 presenze e 5 reti con la maglia dell’Avellino in Serie B. Il suo innesto garantirebbe esperienza, qualità e un legame già esistente con l’ambiente.

Intanto, ha parlato da nuovo giocatore biancoverde il giovane Alessandro Milani, tra gli under più interessanti del gruppo. Presente a Rivisondoli anche Sonny D’Angelo, che si allena in attesa di una nuova sistemazione dopo l’esperienza al Campobasso. In uscita anche Gabriele Gori, che ha rifiutato l’offerta del Cluj e attende una nuova destinazione.

Lo sguardo, però, è già rivolto all’evento di sabato 26 luglio: allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone l’Avellino affronterà la Lazio nel terzo Memorial “Sandro Criscitiello” (calcio d’inizio alle ore 20.30). Il club comunica che i biglietti potranno essere acquistati solo online attraverso il circuito Go2, anche il giorno della gara. Nessuna vendita sarà effettuata presso le biglietterie dello stadio.

Preparazione, mercato e sfide di prestigio: l’Avellino cresce giorno dopo giorno. La Serie B è una certezza, la costruzione della squadra un cantiere ancora aperto. E Roberto Insigne, intanto, bussa di nuovo alla porta. (Francesco Piccolo)