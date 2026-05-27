ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 27 Maggio 2026

S. AGOSTINO

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Settimana n. 22

Giorni dall’inizio dell’anno: 147/218

A Roma il sole sorge alle 04:41 e tramonta alle 19:34 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:41 e tramonta alle 19:59 (ora solare)

Luna: 2.15 (tram.) 16.06 (lev.)

Aforisma del giorno:

Per la vita eterna, molti a stento alzano da terra un piede. Si corre dietro ad un modesto guadagno; talora, per un soldo, si litiga vergognosamente; per una cosa da nulla e dietro una piccola speranza non si esita a faticare giorno e notte; ma – cosa spudorata – per un bene che non viene meno, per un premio inestimabile, per l’onore più grande e la gloria che non ha fine, si stenta a faticare anche un poco. (T. da Kempis)