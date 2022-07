Liveri (NA), esordio letterario per la giovane Sara Roma. Domani presentazione della raccolta di poesia “Così dentro ho un urlo incontenibile”

Si terrà domani, domenica 3 luglio, la presentazione della raccolta di poesia della giovane trentenne Sara Roma dal titolo “Così dentro ho un urlo incontenibile”.

L’appuntamento è alle ore 19.30 nell’aula consiliare del comune di Liveri.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale “Vico e Vicarielli” presieduta da Roberto Ruocco ed è patrocinata dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Coppola, presente all’incontro.

Per Sara Roma, trentenne del posto, è l’esordio in assoluto in questo campo.

Appassionata di sport, si è dedicata per diversi anni al nuoto gareggiando anche a livello agonistico. Nell’ultimo periodo la passione per la scrittura, ed in particolare per la poesia, l’ha portata a pubblicare la sua prima raccolta.

L’incontro di domani, moderato dalla giornalista Autilia Napolitano, sarà scandito dalla lettura di passi tratti dal libro con intermezzi musicali al pianoforte del maestro Roberto Del Vecchio.

adsense – Responsive – Post Articolo