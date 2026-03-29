Lauro torna a correre: successo per la “Lauro City Run – Memorial Franco Lauro”

Lauro, 29 marzo 2026 – Le strade del borgo irpino si sono trasformate in un grande palcoscenico sportivo in occasione della Lauro City Run – Memorial Franco Lauro, gara podistica di 10 chilometri giunta alla sua quinta edizione.

Un appuntamento ormai consolidato, capace di unire sport, memoria e valorizzazione del territorio, che anche quest’anno ha richiamato numerosi atleti e appassionati. L’evento, inserito come quarta tappa del Campionato ASC, si conferma tra le manifestazioni più rilevanti del panorama podistico campano.

Fin dalle prime ore del mattino, il centro cittadino si è animato con la presenza di runner pronti a sfidarsi lungo un percorso cittadino di 10 km, articolato tra le principali vie di Lauro, con partenza e arrivo nell’area dell’Arco di Fellino.

La manifestazione non è stata solo competizione, ma anche un momento di forte partecipazione collettiva. Il Memorial, infatti, nasce per ricordare il giornalista sportivo Franco Lauro, figura molto amata, e continua a rappresentare un’occasione per tenere vivo il suo ricordo attraverso i valori autentici dello sport: impegno, rispetto e condivisione.

Grande la partecipazione anche da parte del pubblico, con cittadini e famiglie che hanno fatto da cornice alla gara, contribuendo a creare un clima di festa e coinvolgimento.

La Lauro City Run si conferma così non solo come evento sportivo, ma come un vero e proprio strumento di promozione del territorio, capace di unire comunità e passione, trasformando per un giorno Lauro nella capitale della corsa su strada.

Una giornata all’insegna dello sport e della memoria, destinata a lasciare ancora una volta un segno nel cuore della comunità.