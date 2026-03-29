MONTEVERGINE. Emergenza frana, piano straordinario per garantire l’accesso sicuro al Santuario

Dopo la frana del 25 novembre, è stato attivato un piano speditivo di protezione civile per garantire l’accesso in sicurezza al Santuario, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi sul territorio.

Fin dalle prime ore, tutte le squadre operative sono state posizionate nei punti strategici: ai tre cancelli di accesso, presso la stazione di partenza e quella di arrivo della funicolare, oltre che direttamente al Santuario. Un coordinamento capillare reso possibile anche grazie all’istituzione di una postazione radio dedicata, attiva per monitorare in tempo reale tutte le operazioni.

Particolare attenzione è stata riservata alle persone più fragili. Sono stati infatti messi a disposizione pulmini da 9 posti per accompagnare anziani e cittadini con mobilità ridotta, garantendo loro un accesso agevole e sicuro.

Sul fronte sanitario, sono presenti ambulanze di tipo B a supporto del servizio 118, pronte a intervenire in caso di necessità. Nel frattempo, le squadre SMA Campania sono impegnate nelle operazioni di disgelo lungo la strada comunale da Pietrastornina e nel presidio del cancello Castagna, assicurando la percorribilità e la sicurezza dell’area.

Un lavoro complesso e coordinato, reso possibile grazie all’impegno e alla professionalità degli operatori della protezione civile della Regione Campania, ai quali va il ringraziamento delle istituzioni e della comunità.