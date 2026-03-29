Mugnano del Cardinale protagonista nel Distretto “Bellezze d’Irpinia”: l’impegno dell’assessore Giovanni Valentino per sviluppo e commercio

Mugnano del Cardinale guarda avanti e investe sul proprio futuro entrando a pieno titolo nel Distretto del Commercio “Bellezze d’Irpinia”, un progetto strategico che punta a mettere in rete i territori e a valorizzare le eccellenze locali.

L’iniziativa, che vede come Comune capofila Monteforte Irpino, coinvolge anche Solofra, Sperone, Contrada, Mugnano del Cardinale e Forino, con il supporto di Confesercenti. Un lavoro di squadra costruito negli anni, basato su una visione chiara: fare rete per rafforzare il commercio e l’identità dei borghi irpini.

Per Mugnano del Cardinale si tratta di un’opportunità concreta per rilanciare il tessuto economico locale, sostenere le attività commerciali e rendere il territorio sempre più attrattivo e competitivo. Il Distretto rappresenta infatti uno strumento capace di connettere economia, spazi pubblici e tradizioni, creando nuove occasioni di sviluppo.

Tra le iniziative più recenti, il progetto “Borghi in Vetrina – Itinerari territoriali del commercio”, presentato lo scorso 25 marzo presso il Comune di Monteforte Irpino. Un primo passo concreto anche per Mugnano del Cardinale, rappresentato per l’occasione dall’assessore delegato al SUAP Giovanni Valentino.

La dichiarazione

Giovanni Valentino (Assessore al SUAP):

“Il percorso con il Distretto è iniziato nel 2023, quando il sindaco Alessandro Napolitano firmò per l’inserimento di Mugnano del Cardinale in questa importante rete territoriale. Fin da allora abbiamo compreso le grandi potenzialità offerte dal progetto.

In qualità di assessore, insieme al caro amico Pasquale Picone e con il contributo di tutta l’amministrazione, abbiamo lavorato per cogliere ogni opportunità utile alla valorizzazione del territorio.

Mercoledì, in occasione dell’incontro che ha visto anche l’insediamento del nuovo sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, al quale rivolgiamo i nostri migliori auguri, è stata colta la prima concreta occasione con la candidatura del progetto ‘Borghi in Vetrina’.

Si tratta di un’opportunità fondamentale per promuovere le eccellenze del nostro territorio, rafforzare la visibilità di Mugnano e sostenere l’economia locale, anche attraverso la formazione degli operatori e la creazione di nuove prospettive di sviluppo.”