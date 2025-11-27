Regionali, Giovanni Mensorio ringrazia i suoi elettori: “22.117 preferenze, un risultato che appartiene a tutti”

Con un post pubblicato sui social, Giovanni Mensorio ha commentato il risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali, dove ha raccolto 22.117 preferenze. Un numero che, come lui stesso ha sottolineato, rappresenta per il candidato “fiducia, stima e una visione condivisa”.

Nel messaggio Mensorio ha ringraziato quanti lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale, definita intensa e partecipata, sottolineando come molti cittadini abbiano dimostrato di credere in “una politica diversa, fatta di sincerità, vicinanza, presenza sui territori e lealtà verso chi si rappresenta”.

“Questo risultato non è solo mio, è vostro”, ha scritto il neo eletto, rivolgendosi a chi ha scelto di sostenerlo e di credere in una politica fondata sul confronto reale e su un impegno concreto. Mensorio ha assicurato che porterà “la voce di ognuno” all’interno del Consiglio Regionale, con la stessa dedizione mostrata finora.

“Le nostre battaglie continuano”, ha aggiunto, evidenziando come per lui il percorso inizi ora con il lavoro istituzionale. “Inizia il vero lavoro. Insieme a tutti voi”.

Il post si chiude con un ringraziamento “dal profondo del cuore”, rivolto a elettori, sostenitori e a chi ha condiviso questo percorso politico.