“Insieme tra le righe”: la scuola di Avella celebra la lettura con un evento speciale

AVELLA (AV) – La passione per la lettura torna protagonista all’Istituto Comprensivo Mons. Pasquale Guerriero di Avella, che il prossimo 7 novembre 2025 alle ore 17:00 aprirà le porte della propria scuola per l’evento “Insieme tra le righe”, un appuntamento dedicato a genitori, docenti e alunni per condividere la bellezza dei libri e far crescere la biblioteca scolastica.

L’iniziativa nasce come un momento di incontro e riflessione, un invito a ritrovarsi “tra le pagine dei libri” per riscoprire il valore della lettura come strumento di crescita personale e comunitaria.

Ad aprire l’evento saranno i saluti introduttivi del Dirigente Scolastico, prof. Andrea Amoroso, che sottolineerà l’importanza della collaborazione tra scuola e famiglie nel promuovere l’abitudine alla lettura sin da piccoli.

Seguiranno gli interventi della prof.ssa Luisa Ciccone, docente di lettere e formatrice specialista di lettura, e di Adriana Piccolo, libraia del Mondadori Point di Avella, che offriranno spunti e testimonianze sul ruolo dei libri nel percorso educativo.

A moderare l’incontro sarà la prof.ssa Michela Del Mastro, referente della biblioteca della Scuola Secondaria di I Grado “Mons. P. Guerriero”.

L’iniziativa si propone non solo come un momento culturale, ma anche come occasione per rafforzare la rete educativa che lega la scuola al territorio, favorendo la nascita di nuove iniziative e progetti di promozione della lettura.

Come recita il motto dell’evento, “I libri sono come un treno: ci fanno viaggiare lontano, ma trovano sempre la strada per riportarci a casa”, la scuola di Avella invita tutti a salire a bordo di questo viaggio tra le righe, dove ogni libro diventa una finestra aperta sul mondo.