Baiano, Livio Petitto incontra il Mandamento: appuntamento al People’s Caffè con il presidente D’Agostino

Domani, alle ore 16:30, presso il People’s Caffè di Baiano, si terrà un incontro politico con il candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Livio Petitto, consigliere regionale uscente.

All’iniziativa sarà presente anche il presidente Angelo D’Agostino, nonché coordinatore provinciale di Forza Italia, a conferma dell’attenzione del partito verso il territorio del Mandamento.

L’appuntamento rientra tra le iniziative di confronto e dialogo con i cittadini promosse dal partito in vista della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania.

Durante l’incontro, il candidato illustrerà i principali punti del suo programma e le proposte politiche che intende portare avanti nella prossima legislatura, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo locale e del territorio irpino.

L’evento è aperto al pubblico e si prevede la partecipazione di amministratori locali, sostenitori e simpatizzanti del centrodestra.