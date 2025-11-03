Comunicato stampa – Movimento Zero Spaccato

Il professor Alaia (Sperone) all’attacco: “Fico si sveglia solo ora? Dopo un anno e mezzo di silenzio sulla Baiano-Napoli!”

«Ha la faccia tosta di parlare dopo un anno e mezzo dalla chiusura della tratta Baiano-Napoli. Ma dov’era fino a ieri?»

Così esordisce il professor Salvatore Alaia di Sperone, fondatore del Movimento Zero Spaccato, che torna a far sentire la sua voce con la schiettezza che lo contraddistingue.

Con toni fermi e senza mezze parole, Alaia critica apertamente Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, accusandolo di essersi “svegliato” solo ora, in piena campagna elettorale.

«I soliti politici di turno si fanno vivi solo prima delle elezioni – prosegue Alaia – poi bisogna rivolgersi alla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?. Adesso si ricordano dei pendolari e dei cittadini? Si è svegliato, finalmente!»

Il professore, da sempre voce fuori dal coro, invita i cittadini a esprimere il proprio dissenso in maniera simbolica ma determinata:

«Fatevi sentire penalmente, andando a votare e mettendo zero spaccato. È l’unico modo per dire basta alla politica delle promesse, ai finti sorrisi e agli slogan senza seguito. I cittadini non si fanno più prendere in giro: vogliono fatti, non selfie e passerelle».

Parole dure, quelle di Alaia, che non risparmiano nessuno.

Il suo messaggio è chiaro: basta silenzi e false apparenze, serve un impegno reale, concreto, vicino ai bisogni della gente.

Conclude il fondatore del movimento:

«Zero Spaccato non è un simbolo di rassegnazione, ma un segno di protesta civile. È la voce di chi non si riconosce più nei partiti tradizionali e vuole rimettere al centro la dignità dei cittadini».

Movimento Zero Spaccato – Comunicato del Prof. Salvatore Alaia