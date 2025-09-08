Tir perde il carico di pomodori sulla Fondovalle Sele: strada invasa e traffico rallentato

Contursi Terme (Salerno) – Disagi e rallentamenti lungo la Fondovalle Sele, nel tratto compreso tra Quaglietta e Contursi, a causa di un incidente che ha visto protagonista un autoarticolato.

Secondo le prime ricostruzioni, il tir ha perso parte del carico, lasciando cadere sull’asfalto numerose casse di pomodori. La carreggiata è stata in breve tempo invasa dai prodotti, creando difficoltà alla circolazione e obbligando gli automobilisti a procedere con estrema cautela.

Nessun ferito, ma disagi per la viabilità

Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del mezzo pesante è riuscito a fermarsi in sicurezza, ma l’accaduto ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso stradale per liberare la carreggiata.

Invito alla prudenza

Le operazioni di rimozione delle casse e di pulizia della strada sono ancora in corso. Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare la massima attenzione e moderare la velocità in prossimità del tratto interessato dall’incidente.