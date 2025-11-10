Il Movimento Apostolico Ciechi collabora con l’ufficio napoletano della Lega del Filo d’Oro 

Fra le attività del MAC di Nola ( NA) per l’anno sociale 2025, si annovera quella effettuata in regime di collaborazione, di condivisione e di solidarietà con la Lega del Filo d’Oro presente a Fuorigrotta ( Napoli).

” La nostra associazione predilige le attività che corrispondono alla dottrina sociale della Chiesa “, afferma il presidente diocesano Vincenzo Serpico, ” per le azioni finalizzate al supporto ed al sostegno di quelle organizzazioni, che si occupano delle persone con disabilità singola o plurima “. Sabato 8 novembre 2025, nella sede sociale della parrocchia San Biagio in Nola (NA) si è tenuta una breve riunione alla presenza di alcuni aderenti e dell’assistente ecclesiastico Salvatore Bianco, che hanno consegnato all’operatore della Lega del Filo d’Oro di Napoli, la quota ricavata da una riffa di beneficenza. Il signor Leopoldo Cozzolino nel corso dell’incontro ha sottolineato ” …. che l’ufficio di Napoli sta programmando l’apertura di un domicilio per la autogestione di persone con difficoltà motorie e sensoriali, denominata Casa Mia, che consentirà un percorso di rinforzo delle autonomie e del potenziamento di consapevolezze e responsabilità personali “. Durante l’incontro l’operatore Leopoldo Cozzolino ha caldeggiato l’invito a visitare la struttura napoletana da parte degli aderenti, che hanno accolto con trasparente gioia l’opportunità, che si realizzerà nel corso del 2026.

L’aderente Salvatore Paesano