Taurano, nuova ordinanza sui rifiuti: fissati orari e regole per il conferimento

TAURANO – Nuove disposizioni nel Comune di Taurano per il corretto conferimento dei rifiuti urbani. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Buonfiglio, ha pubblicato un’ordinanza che disciplina orari, modalità di esposizione e divieti relativi alla raccolta differenziata porta a porta.
Il provvedimento, emanato con decorrenza immediata, nasce con l’obiettivo di garantire maggiore decoro urbano, tutela dell’igiene pubblica e una più corretta gestione dei rifiuti sul territorio comunale.
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, i rifiuti dovranno essere esposti esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 5 del giorno previsto dal calendario di raccolta. Vietato, dunque, lasciare sacchi e contenitori in strada al di fuori degli orari indicati.
L’ordinanza specifica inoltre che i rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi sacchi e contenitori previsti dal servizio, mentre resta assolutamente vietato abbandonare rifiuti fuori dagli spazi autorizzati o depositare materiali speciali, pericolosi o ingombranti non previsti dal porta a porta.
Previste anche sanzioni amministrative per chi non rispetterà le regole: le multe potranno variare da 25 fino a 500 euro, salvo casi più gravi previsti dalla normativa vigente.
Il controllo sull’osservanza dell’ordinanza sarà affidato alla Polizia Locale di Taurano e agli organi competenti del territorio.
L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima collaborazione per mantenere il paese più pulito e decoroso, nel rispetto dell’ambiente e della collettività.