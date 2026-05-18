NON E’ PIU’. Sirignano in lutto per la scomparsa di Vincenza D’Ultrui

SIRIGNANO – Profondo cordoglio a Sirignano per la scomparsa della signora Vincenza D’Ultrui, vedova di Giuseppe Ferrara, venuta a mancare all’età di 75 anni.

La triste notizia ha colpito familiari, amici e quanti hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni le qualità umane della donna.

A darne il doloroso annuncio sono la figlia Laura, il fratello Andrea, le sorelle Filomena, Giuseppina, Maria e Anna, insieme ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.

Le esequie si terranno lunedi 18 maggio, alle ore 16:00. Il corteo funebre partirà dalla casa dell’estinta, in via Pasquale Acierno 22, per raggiungere la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Sirignano, dove sarà celebrato il rito religioso.

Al termine della funzione, la salma proseguirà per il cimitero di Sirignano.

Alla famiglia Ferrara-D’Ultrui giungano le più sentite condoglianze.