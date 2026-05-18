Sant’Anastasia, pubblicate le liste per le Comunali 2026: sfida a tre per la carica di sindaco

SANT’ANASTASIA – Entra ufficialmente nel vivo la campagna elettorale per le Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio 2026. Nelle scorse ore il Comune di Sant’Anastasia ha pubblicato il manifesto ufficiale con tutte le liste e i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Saranno tre i candidati che si contenderanno la guida del Comune vesuviano: Mariano Caserta, Carmine Esposito e Alessandro Pace, sostenuti complessivamente da tredici liste civiche e di partito.

Una sfida amministrativa che si preannuncia particolarmente sentita e che nelle prossime settimane vedrà susseguirsi incontri pubblici, comizi e iniziative sul territorio per presentare programmi e proposte ai cittadini.

Il manifesto elettorale, affisso e consultabile anche online sull’Albo Pretorio comunale, contiene l’elenco completo dei candidati al Consiglio Comunale collegati ai rispettivi aspiranti sindaci.

L’appuntamento con le urne è fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio, giorni in cui i cittadini di Sant’Anastasia saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il futuro assetto dell’amministrazione comunale.

In città cresce l’attenzione politica attorno a una competizione che potrebbe segnare una nuova fase amministrativa per Sant’Anastasia, tra continuità, rinnovamento e progetti per il territorio.