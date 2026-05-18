Provincia di Avellino, ammesse le candidature di Buonopane e Picone

AVELLINO – Si entra ufficialmente nel vivo della corsa alla presidenza della Provincia di Avellino. Nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio 2026, l’Ufficio Elettorale provinciale ha concluso l’esame delle candidature presentate per l’elezione del nuovo presidente di Palazzo Caracciolo.
Al termine delle verifiche sono state ammesse entrambe le candidature depositate:
- Rizieri Buonopane, sindaco di Montella e presidente uscente della Provincia;
- Fausto Picone, sindaco di Candida.
Domani il sorteggio dell’ordine in scheda
La prossima tappa del procedimento elettorale è fissata per domani, martedì 19 maggio, quando si procederà al sorteggio del numero d’ordine dei candidati sulla scheda elettorale.
L’operazione si svolgerà alle ore 16:00 presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, nel corso di una seduta pubblica.
Con l’ammissione ufficiale delle candidature prende dunque forma la sfida per la guida dell’ente provinciale, che vedrà confrontarsi il presidente uscente Buonopane e il sindaco di Candida Fausto Picone.