Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa dell’ingegnere Angelo Bianco

MUGNANO DEL CARDINALE – Profondo cordoglio in paese per la scomparsa dell’ingegnere Angelo Bianco, venuto a mancare all’età di 65 anni. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa nella comunità, dove era conosciuto e stimato sia dal punto di vista umano che professionale.

A darne il triste annuncio sono la moglie Antonia Prezioso, le figlie Anna Maria e Maria Grazia, insieme ai familiari e ai parenti tutti, uniti nel dolore per una perdita che lascia grande tristezza tra amici e conoscenti.

I funerali si svolgeranno nella giornata di domani, 19 maggio 2026. Il corteo funebre partirà alle ore 10:30 dall’abitazione dell’estinto, in via Casa Bianco 25, per raggiungere la Parrocchia dell’Ascensione, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine della funzione, la salma proseguirà per il cimitero di Mugnano del Cardinale.

La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, invitando quanti vorranno partecipare al dolore a destinare eventuali offerte a opere di bene.

In queste ore numerosi messaggi di vicinanza stanno raggiungendo la famiglia Bianco, segno dell’affetto e della stima che la comunità nutriva nei confronti dell’ingegnere Angelo Bianco.