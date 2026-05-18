Sirignano in lutto per la scomparsa di Michele Fusco, conosciuto da tutti come “Capobattenti”

SIRIGNANO – Profondo cordoglio a Sirignano per la scomparsa di Michele Fusco, conosciuto da tutti con il soprannome di “Capobattenti”, venuto a mancare all’età di 77 anni.

Persona stimata e benvoluta dall’intera comunità, Michele Fusco viene ricordato come un padre esemplare e un lavoratore instancabile, legato profondamente alla famiglia e ai valori della tradizione.

A darne il triste annuncio la moglie Antonietta Scotti, i figli Gennaro e Andrea, le nuore Francesca Longo e Pasqualina Litto, i fratelli Feliciano e Adolfo, la sorella Nunzia, insieme ai nipoti e a tutti i parenti.

La salma è esposta presso la camera ardente Clotilde Hospice sulla strada provinciale per Comiziano fino alle ore 12:30 di lunedì 19 maggio. Successivamente sarà trasferita nella Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di Sirignano, dove alle ore 16 si terrà il rito funebre.

Dopo la cerimonia religiosa, il corteo proseguirà verso il cimitero di Sirignano.

Alla famiglia Fusco giungano le più sentite condoglianze.