Grottolella ricorda Delfino Spiniello: il 29 giugno il Memorial allo stadio comunale Guaranà

Domenica 29 Giugno alle ore 18:00 , presso lo stadio comunale Guarana’ di Grottolella, si terrà il memorial dedicato a Delfino Spiniello. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è un momento per ricordare la figura sportiva e umana di Delfino, uno sportivo vero , un esemplare marito e padre, un lavoratore instancabile, un esempio per tutti.

La partita in memoria di Delfino Spiniello, vedrà confrontarsi la Libertas Grottolella e le Vecchie Glorie , squadra composta da ex compagni di squadra che hanno giocato con Delfino nell’Atletic Grottolella e altre compagini sportive.

“Delfino è stato un vero esempio per ciascuno di noi , il suo ricordo è vivo nei nostri cuori e lo sarà per sempre. Una partita di calcio è sicuramente il miglior modo per ricordarlo e di proseguire il suo esempio fuori e dentro il terreno di gioco. Ci aspettiamo una bella partecipazione popolare , sia nel campo che sugli spalti, all’insegna dei valori del rispetto, dell’altruismo e dell’educazione, l’amicizia sana, valori che l’amico Delfino praticava costantemente in ogni ambito della sua vita.

Inoltre ringraziamo l’amministrazione comunale e soprattutto il Sindaco , per aver concesso il patrocinio morale alla iniziativa” – dichiara Leo Spiniello organizzatore dell’evento in ricordo del compianto Delfino.