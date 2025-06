Avella Art Festival 2025, il cartellone ufficiale degli eventi estivi.

L’Amministrazione Comunale di Avella presenta il cartellone ufficiale dell’Avella Art Festival 2025, il contenitore culturale che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta l’estate e oltre, fino all’autunno, con appuntamenti artistici di alto profilo.

Il programma – promosso e organizzato dall’Amministrazione – si compone di eventi musicali, teatrali, comici e culturali ospitati nei luoghi più suggestivi del paese: dall’Anfiteatro Romano al Castello Longobardo, dal Parco Archeologico al centro cittadino.

Alex Britti, Giusy Ferreri, Biagio Izzo, Peppe Iodice, grandi nomi del jazz come Gonzalo Rubalcaba, format musicali innovativi come Radio Ibiza e Mixed by Herry, e incursioni teatrali con Maurizio De Giovanni sono solo alcuni dei protagonisti di questa edizione che punta a consolidare Avella come punto di riferimento culturale dell’intera area.

«Abbiamo costruito un cartellone ricco e variegato – dichiara il Sindaco Vincenzo Biancardi – capace di parlare a pubblici diversi e di valorizzare i nostri luoghi d’arte. L’obiettivo è di offrire un’estate di partecipazione, cultura e condivisione».

Il calendario completo è disponibile sui canali ufficiali dell’Amministrazione Comunale.