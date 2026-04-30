Sant’Anastasia, ultima seduta di Consiglio: il sindaco Esposito traccia il bilancio di fine mandato

SANT’ANASTASIA – Si chiude ufficialmente un ciclo amministrativo durato oltre cinque anni. Con un post pubblicato sui social, il sindaco Carmine Esposito ha annunciato lo svolgimento dell’ultima seduta di Consiglio Comunale della consiliatura, tracciando un primo bilancio dell’attività svolta.

Un messaggio che segna la fine di un percorso amministrativo caratterizzato, secondo il primo cittadino, da scelte, responsabilità e impegno quotidiano al servizio della comunità. “Non è questo il momento per elencare tutto ciò che è stato fatto – ha sottolineato – ci sarà modo di confrontarsi anche durante la prossima campagna elettorale”.

Al centro delle dichiarazioni, però, un dato che il sindaco definisce fondamentale: la situazione economica dell’ente. “Lasciamo un Comune con un bilancio sano e solido, con importanti margini di investimento”, ha evidenziato, parlando di oltre 6 milioni di euro pronti per nuovi interventi, tra cantieri in partenza, finanziamenti ottenuti e progetti già avviati.

Tra i risultati rivendicati, particolare rilievo assume l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, atteso da oltre trent’anni, considerato un passaggio strategico per lo sviluppo del territorio.

Nel corso dell’ultima seduta è stata inoltre avviata la digitalizzazione dell’Aula Consiliare, con la dotazione di tablet per consiglieri e assessori, in un’ottica di maggiore efficienza e modernizzazione dell’ente.

“Non promesse, ma risultati”, ha ribadito Esposito, rivendicando il lavoro svolto e sottolineando la serenità di chi ritiene di aver adempiuto al proprio dovere.

Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento alla presidente del Consiglio, alla giunta, ai consiglieri di maggioranza, al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e a tutti i dipendenti, concludendo con un messaggio rivolto alla città: “Sant’Anastasia oggi è migliore di quella che abbiamo trovato nel 2020”.

Un passaggio che segna la chiusura di una fase e apre ufficialmente il confronto politico in vista delle prossime elezioni.